V Košiciach bude v auguste výluka električiek na dráhe do oceliarní

Košice 5. augusta (TASR) - Výluka električkovej dopravy v Košiciach v úseku od kruhového objazdu na Moldavskej ceste po železiarne U. S. Steel potrvá od pondelka 7. augusta do nedele 27. augusta. Dôvodom sú stavebné úpravy na električkovej trati. Upozorňuje na to Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).



"Informujeme cestujúcu verejnosť, že od pondelka 7. augusta premávajú električkové linky R1 až R5, R7 a R8 na skrátených trasách po zastávku DPMK. Električková linka R6 nepremáva," uviedol dopravný podnik. V úseku DPMK - VA U. S. Steel bude premávať náhradná autobusová linka xR. Prestup z a na náhradnú dopravu je zabezpečený na zastávke DPMK.



"Cestujúcim zo severnej časti mesta (okolie zastávok Havlíčkova, Okresný úrad, Bocatiova, Poliklinika Sever, Námestie Maratónu mieru, Radnica Starého mesta, Amfiteáter) a sídliska Terasa (zastávka Nová Nemocnica) počas doby trvania rekonštrukcie ponúkame aj priame spojenie do železiarní, ktoré zabezpečia vybrané spoje autobusovej linky RA4. Tie budú premávať na predĺženej trase VA U. S. Steel - Starozagorská - Nová nemocnica - Amfiteáter - Námestie Maratónu mieru - Havlíčkova a späť," informoval ďalej DPMK.



Obyvateľom sídliska Nad jazerom podnik odporúča pri preprave do železiarní počas výluky využiť aj spoje liniek RA5, RA6, RA7, RA8, ktoré v oboch smeroch zastavia aj na zastávke Bukovecká.