V Košiciach budú na mimoriadnom rokovaní rozhodovať o dotáciách

Košice 26. augusta (TASR) - Prerozdelenie dotácií na šport a zvieracie útulky v celkovej výške 360.000 eur bude hlavnou témou utorkového (27. 8.) mimoriadneho rokovania košického mestského zastupiteľstva (MsZ). Zaoberať sa bude aj majetkovými záležitosťami súvisiacimi so športom či grantom pre oblasť kultúry a kreatívnych odvetví. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



"Celkovo sa dotačná schéma mesta Košice dotýka 84 športových klubov, pričom najvyššiu dotáciu na činnosť mládežníckych tímov môže získať FC Košice vo výške viac ako 30.000 eur," uvádza mesto.



Poslanci budú rozhodovať aj o schválení dotácií pre občianske združenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o túlavé a týrané spoločenské zvieratá. Tri neziskové organizácie by si podľa návrhu vedenia mesta mohli prerozdeliť 50.000 eur.



"Do programu rokovania MsZ sa tiež dostali viaceré majetkové záležitosti, pričom poslanci môžu dať zelenú bezodplatnému požičaniu viacerých telocviční v majetku mesta pre základné školy a športové kluby. Školy i kluby tak získajú priestor pre rozvoj talentov svojich žiakov na moderných športoviskách," dodáva magistrát.



Témou MsZ majú byť aj výsledky grantovej podpory mesta pre oblasť kultúry a kreatívnych odvetví v celkovej výške 116.000 eur.