V Košiciach budú očkovať jeden deň v týždni, záujem naďalej klesá

Košice 21. marca (TASR) - Veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Košiciach bude otvorené jeden deň v týždni, dôvodom je pokračujúci pokles záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Košickom kraji. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke.



Kým presne pred rokom KSK vo VOKC v Košiciach zaočkoval na jednom mieste len počas jedného dňa viac 2000 záujemcov, za celý uplynulý týždeň to bolo dokopy 137 ľudí. Vo VKOC na Ostrovského ulici v Košiciach budú preto počas aktuálneho týždňa podávať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 iba v piatok (25. 3.). Od 14.00 do 15.00 h budú zdravotníci očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech, od 15.00 do 16.00 h od Moderny, od 16.00 do 17.00 h od Novavaxu a od 17.00 do 18.00 h Janssenom. Všetci záujemcovia starší ako 18 rokov sa môžu na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na webovej stránke korona.gov.sk.



V Košiciach budú počas týždňa očkovať ešte pred kúpaliskom Červená hviezda, kde je humanitárne centrum pre utečencov z Ukrajiny. Záujemcov budú očkovať vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Janssen od Johnson & Johnson.



„Do miest v kraji vyrazí i ambulancia na kolesách, vakcinácia sa uskutoční v Sobranciach, Sečovciach, Krompachoch, Strážskom aj Gelnici,“ dodáva KSK.



Kraj doposiaľ podal takmer 381.200 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho viac ako 92.070 v teréne. Za uplynulý kalendárny týždeň zdravotníci KSK podali 277 vakcín, z toho 45 ľudí absolvovalo prvú dávku, 44 druhú a najviac, 188 záujemcov, tretiu dávku.