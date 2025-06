V Košiciach budú rokovať o dopravnom podniku, parkovaní či hazarde

Košice 26. júna (TASR) - Poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ) budú vo štvrtok rokovať o viac ako 50 bodoch. Ako vyplýva z programu MsZ zverejneného na webovej stránke mesta, čakajú ich témy ako napríklad územný plán, zmena rozpočtu či regulácia hazardných hier.



V rámci zmeny rozpočtu budú poslanci rokovať o použití sumy takmer 4,6 milióna eur z rezervného fondu. Peniaze by mali ísť napríklad do Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), zoo, na nový hospic či na križovatku pri Amfiteátri.



Vedenie mesta v prípade DPMK navrhuje schválenie dodatočných 2,5 milióna eur z minuloročného prebytku. Peniaze majú byť využité na zabezpečenie plynulého financovania poskytovaných služieb MHD. „Dôvodom sú nižšie výnosy kvôli štátom zvýšeným nákladom na DPH, transakčnú daň, zvyšujúcu sa infláciu, doplnenie stavu zamestnancov a ostatné nevyhnutné náklady, ktoré nám tento polrok vznikli. Financie budeme takisto potrebovať na spolufinancovanie eurofondových projektov,“ uvádza na webe mesta poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko. Poslanci budú rokovať aj o tarife MHD.



Témou bude i všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o územnom pláne, pričom návrh je podľa magistrátu výsledkom 11-ročnej prípravy odborníkov, verejnosti i mestských inštitúcií.



Ďalšie VZN sa týka regulácie hazardných hier na území mesta Košice. Podľa návrhu by herne a kasína mohli byť len v hoteloch, moteloch a penziónoch. Upraviť by sa mohla aj ich vzdialenosť od školských či sociálnych zariadení.



Čo sa týka zmeny štatútu mesta, týkať sa má Sídliska KVP a jeho plánu regulovať parkovanie v rámci celomestského systému.



Poslanci majú okrem iného rokovať aj o petícii proti výstavbe apartmánových domov na Námestí Osloboditeľov a opäť by sa mali zaoberať i ponukou na odkúpenie areálu Ryba.