V Košiciach budú zakázané takzvané potulné zoo

Košice 29. decembra (TASR) - Mesto Košice po novom zakáže takzvané potulné zoo. Reguláciu chovu a držby divých zvierat schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) počas svojho decembrového rokovania. Zmena v rámci všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a verejnom poriadku vstúpi do platnosti od 1. februára nadchádzajúceho roka.



"Do VZN sa doplnilo ustanovenie obmedzujúce chov alebo držbu divých zvierat na území mesta, ak sú tieto prepravované z miesta na miesto, a teda veľkú časť života prežívajú vo veľmi obmedzených priestoroch," uviedlo mesto na svojej webovej stránke. Zákaz sa bude vzťahovať na chov alebo držanie divého zvieraťa za účelom dosiahnutia zisku vystavovaním na verejnosti, a to ak bude prepravované častejšie ako raz za rok. Úprava sa netýka súťaží či výstav. Stanovuje aj výnimky.



Magistrát uviedol ako príklad dôvodu zmeny potulnú zoo, ktorá sa v lete usídlila na Medickej ulici. Časť verejnosti ju kritizovala - nepozdávali sa jej podmienky, v ktorých zvieratá boli. Podľa vedenia mesta ide v prípade podobných inštitúcií o obchádzanie zákona a týranie zvierat tým, ako sa prevážajú.