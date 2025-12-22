< sekcia Regióny
V Košiciach budú zmeny v MHD počas vianočných a novoročných sviatkov
Od pondelka do 7. januára nasledujúceho roka premáva MHD v pracovných dňoch podľa prázdninových cestovných poriadkov.
Autor TASR
Košice 22. decembra (TASR) - Počas nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov dôjde k zmenám v premávke košickej MHD. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).
Od pondelka do 7. januára nasledujúceho roka premáva MHD v pracovných dňoch podľa prázdninových cestovných poriadkov. Školské linky a školské spoje, ako ani spoje pre Technickú univerzitu v Košiciach na linke R4, nepremávajú. Linky 11, 20, 25, 26P a 29 v uvedenom období nebudú vykonávať zachádzky ku školám.
Na Štedrý deň (24. 12.) bude premávka organizovaná ako v sobotu, pričom väčšina denných liniek ukončí premávku približne o 18.00 h. Linka 10 bude po 13.00 h premávať iba po Luník VIII.
V dňoch 25. a 26. decembra bude premávka riadená ako v sobotu a na Silvestra (31. 12.) podľa prázdninových cestovných poriadkov. „Nočné linky N1 - N7 budú premávať bez posilnenia,“ uvádza DPMK. Vo štvrtok 1. januára 2026 bude MHD premávať ako v nedeľu.
DPMK zároveň upozorňuje, že v uvedenom období dôjde aj k obmedzeniam na linkách 10 a 38 v súvislosti s upravenými otváracími hodinami obchodného centra na Moldavskej ceste a pracovným režimom v priemyselnom parku pri letisku.
