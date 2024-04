V Košiciach by mal vyrásť bytový komplex za 12 miliónov eur

Košice 2. apríla (TASR) - Na Jakobyho ulici v košickej mestskej časti Staré Mesto by malo vyrásť 141 jedno- až štvorizbových bytov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Namat plus predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Odhadovaná investícia predstavuje 12 miliónov eur.



"Hlavným dôvodom výstavby obytného komplexu je podpora rozvoja bytového fondu s dostupnou občianskou vybavenosťou bez potreby použitia automobilovej dopravy a podporiť revitalizáciu Mlynského náhonu kvalitným priestorom občianskej vybavenosti v prízemí obytného domu," uvádza v zámere s tým, že na mieste navrhovanej stavby sa v súčasnosti nachádza dvojpodlažná stavba, ktorá bude odstránená.



Bytový dom má pozostávať z troch celkov. Prvý má byť vo vyššej časti 11-podlažný a v nižšej sedempodlažný. Ďalší má mať šesť podlaží a tretí 14. Návrh počíta s 238 stojiskami statickej dopravy, všetky majú byť v podzemí.



Výstavba by mala trvať 28 mesiacov. Začať ju chcú v roku 2026. Ukončenie je naplánované na rok 2029.