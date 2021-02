V Košiciach by mali v priebehu víkendu zaočkovať do 2000 učiteľov

Košice 13. februára (TASR) - Vo Vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach začali v sobotu ráno s očkovaním pedagogických pracovníkov do 55 rokov proti ochoreniu COVID-19. V priebehu víkendu by mali zaočkovať do 2000 učiteľov. Informovala o tom hovorkyňa UNLP v Košiciach Monika Krišková.



„O očkovanie je mimoriadny záujem. Hoci sme mali otvoriť od 8.00 h, prvých učiteľov sme zaočkovali takmer o hodinu skôr, už čakali pred vakcinačným centrom,“ povedal výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. Ako doplnil, pri očkovaní pedagogických pracovníkov do 55 rokov sa používa vakcína AstraZeneca.



Na najbližšie dni doručili do Košíc 2000 dávok vakcíny AstraZeneca. „Aj pri tejto vakcíne sa podávajú dve dávky v rozmedzí štyroch až 12 týždňov. O termíne druhej dávky dostanú pedagógovia informáciu prostredníctvom sms,“ vysvetlila vedúca lekárka očkovacieho centra v Košiciach Lenka Balogová. Od soboty sa očkujú pedagogickí pracovníci v zmysle usmernení ministerstva školstva a zdravotníctva tak, ako sa nahlásili prostredníctvom portálu korona.gov.sk. „Zároveň sa od pondelka pripravujeme na očkovanie učiteľov nad 55 rokov. Tí sa budú očkovať vakcínou Moderna,“ dodala Balogová.