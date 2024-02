V Košiciach by malo pribudnúť verejné osvetlenie

Košice 6. februára (TASR) - Vo vybraných lokalitách troch košických mestských častí (MČ) by mali pribudnúť nové svetelné body verejného osvetlenia. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú mesto podpísalo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania v závere januára.



Zákazka za viac ako 82.000 eur s DPH, ktorá zahŕňa 21 osvetľovacích stožiarov, má byť realizovaná na časti chodníkov v MČ Západ, Juh a Sídlisko Ťahanovce.



Dokopy 12 stožiarov by malo pribudnúť pri chodníku pre peších v parku na Ružínskej ulici v MČ Západ a priľahlého kynologického parku v MČ Sídlisko KVP. Chodník ani kynologický park v súčasnosti nie sú osvetlené v plnom rozsahu, len časť chodníka od parkoviska magistrátu ku Kostolu svätého Petra a Pavla.



"Predmetom zákazky je doplnenie verejného osvetlenia v parku za bytovými domami Palárikova 12-14, Jantárová 2-4 a pri Základnej umeleckej škole na Jantárovej 6, toho času bez osvetlenia," uvádza sa v súťažných podkladoch verejného obstarávania v súvislosti s doplnením osvetlenia v MČ Juh.



Na Sídlisku Ťahanovce by zas malo pribudnúť v časti Juhoslovanská 5 s pokračovaním na zadné vstupy ulice Varšavská 18-19 a Juhoslovanská 5-7. Zároveň by malo dôjsť k orezom stromov z dôvodu zlepšenej osvetlenosti, a tým zníženiu úrazovosti a zvýšeniu bezpečnosti z hľadiska kriminality.



Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy hotové v závere júla.