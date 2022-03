Košice 23. marca (TASR) - V Košiciach by malo vzniknúť centrum pre matky s deťmi z Ukrajiny. Ako pre TASR povedala jeho zakladateľka Viktoriya Bondarenko, o takúto formu pomoci utečencom eviduje veľký záujem.



Centrum by chceli sprevádzkovať od budúceho týždňa. „Deti sa tu budú hrať, bude sa tu vyučovať aj slovenský jazyk a slovenská kultúra, aby sa zapojili do normálneho života a nemali taký stres. K dispozícii bude aj psychologická podpora, máme dohodnutú psychologičku z Ľvova a tiež máme prisľúbenú pomoc formou arteterapie,“ povedala s tým, že denne eviduje asi 30 ľudí, ktorí chcú využívať takéto služby.



Pred kompletnými rodinami, ktoré z Ukrajiny odišli, uprednostnia matky s deťmi vo veku od 2,5 do piatich rokov. Kapacita bude závisieť od toho, aké priestory sa im ešte podarí získať. V budove na Hviezdoslavovej ulici 2 majú k dispozícii zatiaľ dve izby. „Poskytol nám ich človek s dobrým srdcom. Potrebujeme ešte nábytok, čakáme odpoveď na našu prosbu. Budeme potrebovať ešte hračky a tiež nejaké financie, aby sme vedeli dôstojne zabezpečiť chod centra,“ uviedla.



Bondarenko pochádza z Charkova, na Ukrajine pracovala v materských školách i jasliach. V Košiciach žije asi štyri roky. V súčasnosti je na materskej dovolenke. „Mám tri deti, ak by môj manžel zostal bojovať a ja by som s nimi odišla sama, nezvládla by som to. Tie mamičky nemajú čím nakŕmiť svoje deti, nemajú prácu, stále myslia na vojnu, majú tam svoju rodinu, kamarátov. Aj to je dôvod, prečo chcem založiť takéto centrum. Chcem svoj národ podporiť tak, ako je to v mojich silách,“ doplnila.