V Košiciach by mohli pribudnúť ďalšie cykochodníky

Košice 12. júna (TASR) - V Košiciach by mohli pribudnúť ďalšie cyklochodníky za vyše 410.000 eur. Mesto predložilo tri žiadosti v rámci eurofondového plánu obnovy, a to na vybudovanie cyklistickej cestičky Alejová - Gemerská, II. etapu rekonštrukcie združeného chodníka od minerálneho prameňa na Gajdovke po Aničku a rekonštrukciu chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede. Ako mesto uvádza na svojej webovej stránke, informáciu o podaní žiadostí schválila tento týždeň mestská rada. Rokovať o tom má ešte mestské zastupiteľstvo.



„Vybrali sme si tri také úseky, ktoré bude možné podľa podmienok výzvy ukončiť najneskôr do 31. marca budúceho roka,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého na príslušnom ministerstve prebieha hodnotiaci proces, na základe ktorého sa rozhodne o poskytnutí financií. „V prípade ich odsúhlasenia sa stavebné práce musia začať najneskôr v septembri 2025,“ dodal.



Čo sa týka cyklistickej cestičky Alejová - Gemerská v dĺžke 448 metrov približne za 30.000 eur, mala by byť pokračovaním už existujúcej na Moldavskej ulici, a to po križovatku ulíc Alejová a Gemerská. V súvislosti s vytvorením samostatného koridoru pre cyklistov a chodcov by mal pribudnúť aj špeciálny varovný pás.



Rekonštrukcia 400 metrov dlhého úseku v rámci existujúceho združeného chodníka na Aničke počíta s vybudovaním kompaktného asfaltobetónového povrchu. Osadiť by sa malo aj trvalé dopravné značenie v režime spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov. Predpokladaná hodnota je vo výške okolo 152.000 eur.



V rámci stavebných úprav na chodníku pre chodcov a cyklistov na Južnej triede v dĺžke 924 metrov sa chcú zamerať na obnovu asfaltobenónového krytu v poškodených úsekoch. Dôjsť by malo aj k výmene podkladných vrstiev v úseku medzi križovatkami Južná trieda s ulicami Košťová a Jantárová. Aj v tomto prípade sa počíta so špeciálnym varovným pásom. Investícia by mala dosiahnuť okolo 230.000 eur.