Košice 24. mája (TASR) - V Košiciach by mohlo vzniknúť ďalšie zvieracie krematórium. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Verony service s. r. o. v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Účelom zámeru je prevádzkovanie kremačnej pece, ktorá je určená na spaľovanie malých spoločenských uhynutých zvierat.



"Navrhovaná investícia vychádza zo skutočnosti, že v Košiciach sa nachádza jediné takéto zariadenie (pre celý východ Slovenska)," uvádza spoločnosť v zámere s tým, že vznikom ďalšieho dôjde k skráteniu čakacích lehôt na kremáciu a z ekologického hľadiska sa zamedzí vytváraniu nelegálnych hrobov.



Nové zvieracie krematórium by malo byť umiestnené v nevyužívanej budove v priemyselnej oblasti na Jarmočnej ulici.



Náklady na zriadenie prevádzky by mali dosiahnuť 30.000 eur. Spustiť ju plánujú v druhom štvrťroku tohto roka.