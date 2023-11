V Košiciach chce neformálna iniciatíva vrátiť dôstojnosť 17. novembru

Košice 14. novembra (TASR) - Vrátiť úctu a dôstojnosť štátnemu sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu chce neformálna iniciatíva občanov v Košiciach. V piatok 17. novembra preto na Hlavnej ulici pred Štátnou vedeckou knižnicou naplánovala stretnutie. Pozýva tiež na zapaľovanie 2549 sviec za obete komunizmu na území mesta. TASR o tom informovala Zuzana Lehotská z občianskeho združenia Detská železnica Košice.



"Záleží nám na tom, aby hodnoty slobody a demokracie neupadali do zabudnutia. V posledných rokoch však akoby sa na to zabúdalo. Tento stav nás neteší, bojíme sa krátkej pamäti národa. Aj preto chceme občanom formou nepolitického stretnutia povedať, že letargiu je dôležité zastaviť a zvrátiť," povedal jeden z autorov myšlienky podujatia Ľubomír Lehotský.



Sviečky bude možné pred knižnicou, na tradičnom mieste novembrových a decembrových zhromaždení Košičanov v roku 1989, zažať od 15.00 h. Okrem toho si deti v rámci workshopu budú môcť vyrobiť vlastnú trikolóru. Samotné stretnutie je naplánované od 17.00 do 18.00 h. Na pódiu sa vystrieda niekoľko rečníkov. Vystúpi aj folkový spevák Peter Janků a chýbať nebude ani štrnganie kľúčmi.



Organizátori pripomínajú, že Deň boja za slobodu a demokraciu je jedným z najvýznamnejších štátnych sviatkov Slovenskej aj Českej republiky. "Každoročne sa slávi preto, aby sa nezabudlo na nedávnu históriu, ale najmä preto, aby sa nad ňou zamýšľalo a odhalili sa tak príčiny, ktoré viedli k neľudskému zaobchádzaniu s obeťami zločinného komunistického režimu, a tak sa im v budúcnosti spoločnosť dokázala vyhnúť," uviedli.



Na organizácii podujatia sa okrem košickej detskej železnice podieľajú aj FUGA - kultúrne centrum kresťanov či Múzeum obetí komunizmu. Podporu poskytlo aj mesto Košice. "Hlavným posolstvom spolupráce na novembrovom podujatí je, že obete komunizmu nám pripravili cestu k dnešnej slobode. Tento odkaz chceme aj naďalej šíriť, pretože za našu slobodu veľa ľudí zaplatilo svojím utrpením a mnohí aj svojím životom," dodal riaditeľ a zakladateľ jediného Múzea obetí komunizmu na Slovensku Pavol Hric.



Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na webovej stránke www.17november.sk.