V Košiciach chcú vybudovať centrum tradičnej kultúry

Košice 19. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v Košiciach vybudovať centrum tradičnej kultúry. Nový moderný objekt ako kultúrno-spoločenský priestor pre umeleckú komunitu, obyvateľov kraja i turistov s prezentáciou kultúrneho dedičstva regiónu by mal vyrásť na pozemku kraja pri Obchodnej akadémii Polárna v mestskej časti Nad jazerom. Informovalo o tom v piatok vedenie KSK.



Išlo by aj o zázemie pre folkloristov s komplexnými priestormi na profesionálnej úrovni vrátane tréningového centra, javiska, krojovne či archívu tradičnej kultúry. Predbežný odhad nákladov na takýto projekt je 25 miliónov eur, kraj počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane eurofondov. Presnejšie bude možné odhadnúť investíciu po architektonicko-urbanistickej súťaži.



"Košický kraj má bohatú a rozmanitú kultúru, preto je našou ambíciou vytvoriť funkčný model na rozvoj jej tradičných aj moderných foriem. Na území kraja aktuálne pôsobí vyše 300 folklórnych kolektívov, z toho 242 dospelých a 73 detských a mládežníckych. O ich rozvoj sa už teraz stará naše Centrum kultúry Košického kraja, ktoré v roku 2022 odštartovalo systematickú podporu folklórnych kolektívov s projektom Klenoty kraja," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Plánované centrum tradičnej kultúry by bolo len druhým svojho druhu na Slovensku, pričom ambíciou je prepojiť tradície s inováciami.



"Naším zámerom je aj vďaka novému centru vytvárať a odovzdávať hodnoty pre ďalšie generácie. Ideový zámer centra ráta s javiskovým aj výstavným priestorom, tréningovými priestormi, krojovňou či archívom tradičnej ľudovej kultúry alebo zázemím pre tradičné remeselné aktivity," skonštatoval podpredseda KSK Ladislav Lörinc. Pozitívna odozva na tento projekt prišla podľa neho od folkloristov, ale aj mesta a mestskej časti. "V náš prospech hrá aj fakt, že chceme stavať na vlastných pozemkoch, kde sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete, ktoré by nás mohli pri výstavbe limitovať. V týchto dňoch finalizujeme prípravy verejnej architektonickej súťaže, ktorá bude vyhlásená začiatkom júna," dodal.



Vedúci košického Folklórneho súboru Borievka Ján Vajda projekt privítal a poukázal na to, že tradičná kultúra býva pre prezentáciu Slovenska "výkladnou skriňou". "No realita je taká, že súbory a skupiny často nemajú žiadne priestory na tréning a vzácne staré kroje sú uskladnené v nedôstojných podmienkach. Často tvoríme na kolene a je snom mnohých z nás pracovať v profesionálnych podmienkach," uviedol s tým, že takýto projekt by aj pritiahol k folklóru viac mladých ľudí.