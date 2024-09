V Košiciach chcú vybudovať polyfunkčný dom s takmer 290 apartmánmi

Košice 27. septembra (TASR) - Na Námestí osloboditeľov v Košiciach by mohol pribudnúť polyfunkčný dom Južná trieda. Jeho súčasťou by malo byť takmer 290 apartmánov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Košice Project Development predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Náklady odhaduje na 20 miliónov eur.



Objekt polyfunkčného domu má byť kategorizovaný ako nebytový, pričom má slúžiť na krátkodobé alebo dlhodobé bývanie. Stavba má mať dve podzemné a päť až deväť nadzemných podlaží. Celková zastavaná plocha predstavuje viac ako 3000 metrov štvorcových. "Súčasťou polyfunkčného objektu sú navrhované tri samostatné polyfunkčné domy s 286 apartmánmi, 345 parkovacími miestami a s doplnkovou funkciou mestskej občianskej vybavenosti (priestorov pre obchod a služby)," uvádza sa v zámere s tým, že cieľom je priniesť do územia adekvátne funkcie a kapacity, ktoré budú primerané pre túto lokalitu v blízkosti historického centra mesta.



Na mieste navrhovanej stavby sa v súčasnosti nachádza štrková plocha, ktorá vznikla po asanovaní skeletu nedostavaného kongresového centra. Územie je ohraničené hotelom, mestskou komunikáciou, pozemkom vo vlastníctve Sociálnej poisťovne a panelovými bytovými domami.



Výstavba a s tým spojené činnosti majú byť financované z vlastných a úverových zdrojov stavebníka. S prácami chce začať v júni 2026. Podľa zámeru by výstavba mohla byť ukončená v závere roka 2028.