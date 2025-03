V Košiciach chcú zmeniť značenie na Kostolianskej ceste

Košice 4. marca (TASR) - Organizácia dopravy na križovatke Kostolianska v Košiciach by sa mala zmeniť. Podľa polície k tomuto rozhodnutiu dospel Krajský dopravný inšpektorát na základe monitoringu a dôkladného prehodnotenia situácie. Mesto Košice so zmenou nesúhlasí. Argumentuje, že je potrebné vypracovať kompletnú analýzu. Pripomína tiež, že už o niekoľko mesiacov by sa malo začať s prestavbou tejto križovatky na kruhový objazd.



Dopravné zápchy sa tu tvoria roky, a to najmä počas rannej a popoludňajšej špičky, keď dopravu zvykla riadiť polícia. V súčasnosti je hlavnou cestou komunikácia Cesta pod Hradovou. Po osadení dopravného značenia by mala byť hlavná cesta na trase Kostolianska cesta - Národná trieda, teda smerom z a do obce Kostoľany nad Hornádom. Cesta pod Hradovou by sa mala stať vedľajšou s povinnosťou dať prednosť v jazde. "Na ťahu je teraz teda mesto Košice, aby vďaka čo najrýchlejšiemu osadeniu dopravného značenia pocítili komfort plynulej jazdy vodiči čo najskôr," informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Mesto tvrdí, že sa nič meniť nebude. "K zmeneného dopravnému značeniu nepristúpime, kým nebudeme mať dáta a analýzu," reagoval riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop. Primátor Jaroslav Polaček doplnil, že predložiť ju plánujú koncom tohto mesiaca. "Potrebujeme simuláciu, čo všetko sa stane na okolitých križovatkách, ako sa zmenia dopravné návyky ľudí z Ťahanoviec, ktorí zrazu môžu využívať túto križovatku. Môže nám vzniknúť úplne iné zahltenie našich dopravných uzlov," povedal.



Ku kritike sa pridal aj Dopravný podnik mesta Košice. Podľa neho by sa zmena denne dotkla približne 250 spojov smerujúcich na Podhradovú, do mestskej časti Kavečany vrátane zoologickej záhrady a späť, pričom autobusy by sa ocitli na vedľajšej ceste a zostali by stáť v dopravných zápchach.







Mesto nevidí význam dočasnej zmeny dopravného značenia ani v nadväznosti na plánovanú prestavbu križovatky. Verejné obstarávanie by sa podľa neho mohlo vyhlásiť už čoskoro a ak pôjde všetko podľa plánu, uzavretie zmluvy so zhotoviteľom odhaduje na jeseň.



Podľa polície je však situáciu nevyhnutne potrebné riešiť už teraz, teda ešte dokým križovatku nahradí kruhový objazd. Pripomenula, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet vozidiel, ktoré denne smerujú do Košíc, dopravná polícia v tomto úseku cesty zvýšila výkon služby. "Aj napriek snahe zo strany Policajného zboru nebolo a ani nie je možné zabezpečiť každodenné ručné riadenie tejto križovatky," dodala Ivanová s tým, že rozhodnutie o zmene značenia je výsledkom rozsiahleho procesu.