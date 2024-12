V Košiciach chystajú nonstop 24-hodinové korčuľovanie pre verejnosť

Košice 25. decembra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Juh aj tento rok pripravuje nonstop 24-hodinové korčuľovanie v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. Podujatie sa uskutoční od soboty (28. 12.) od 16.00 h a potrvá do nedele (29. 12.) do 16.00 h. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Adriána Krausová.



"V tomto roku organizujeme podujatie už siedmykrát s účasťou vyše 1000 korčuliarov. Na návštevníkov bude čakať nonstop hudobný sprievod výborných dídžejov, finálne vystúpenie saxofonistu Gapu a taktiež teplý čaj pre všetkých korčuliarov zdarma. Zabezpečené bude aj občerstvenie," uviedla s tým, že záujemcovia budú mať možnosť požičať si detské korčule aj korčule pre dospelých.



Cieľom podujatia je podľa jej slov spropagovať samotné korčuľovanie ako ideálny zimný šport, prilákať ľudí po sviatkoch rozhýbať sa na čerstvom vzduchu a utužiť spoluprácu košických MČ, ktoré sú spoluorganizátormi.



Pripomenula, že v tomto roku je korčuľovanie nesúťažné. "Stále sme však držiteľmi svetového rekordu v počte nakorčuľovaných kilometrov. Za 24 hodín to bolo presne nameraných 8986 kilometrov. Taktiež sme držiteľmi slovenského rekordu v počte 1610 korčuliarov na ľadovej ploche počas 24 hodín," ozrejmila.



Krausová pripomenula, že najviac korčuliarov býva na ploche štandardne po otvorení podujatia od 16.00 h zhruba do polnoci. Najmenej ľudí na ľade evidujú v čase od 04.00 do 08.00 h.