V Košiciach čítajú deti so znevýhodnením za pomoci canisterapie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Deti počas série ôsmich stretnutí čítajú za prítomnosti špeciálne vycvičeného psa pod vedením canisterapeutky Slavomíry Duplákovej z občianskeho združenia Zvieratá a ľudia.

Autor TASR
Košice 11. októbra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice spustila štvrtý ročník projektu Rozmanitosť ľudskosti, ktorého cieľom je podporiť čitateľské, sociálne a emocionálne schopnosti detí a mladých ľudí so znevýhodnením. Špecifikom projektu je zapojenie canisterapie. Ako TASR informovali z knižnice, projekt odštartoval v pobočke knižnice Nezábudka a bude prebiehať do 1. decembra.

„Pokúsime sa pomôcť s čítaním žiakom zo Spojenej školy na Vojenskej ulici 13 a klientom DOMKA - domova sociálnych služieb. Primárne sa budeme venovať posilneniu čitateľských zručností,“ uviedla riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová.

Deti počas série ôsmich stretnutí čítajú za prítomnosti špeciálne vycvičeného psa pod vedením canisterapeutky Slavomíry Duplákovej z občianskeho združenia Zvieratá a ľudia. „Nikdy nekritizuje, neupozorňuje na chyby, nehodnotí. Práve vďaka tomu u detí takmer okamžite pozorujeme rast sebadôvery, záujem o čítanie a navyše popritom postupne získavajú pozitívny vzťah ku knihám,“ vysvetlila riaditeľka.

Projekt Rozmanitosť ľudskosti finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť prijaté a motivované. „Chceme, aby si deti čítanie užívali, aby sa zlepšila ich výslovnosť, rytmus čítania a porozumenie textu. Zároveň podporujeme ich emocionálny rozvoj, koncentráciu a komunikačné schopnosti,“ dodala Prextová.
