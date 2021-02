AUTO VRAZILO DO ŽENY S KOČÍKOM: Dieťa sa ťažko zranilo

Košice 9. februára (TASR) – Do ženy s kočíkom, v ktorom bolo malé dieťa, narazilo v pondelok (8. 2.) podvečer na Slaneckej ceste v Košiciach osobné auto. Žena v tom čase prechádzala po priechode pre chodcov v blízkosti jedného z obchodných centier. Po náraze auta do chodkyne dieťa vymrštilo z kočíka a dopadlo na zem, informovala polícia.



"Podľa predbežnej lekárskej správy dieťa utrpelo ťažké zranenia, chodkyňa sa zranila ľahko," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Podľa doterajších zistení auto zn. BMW po ceste v smere do centra mesta viedol 25-ročný Košičan. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.



Vodiča, ktorý zranenie neutrpel, podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



"Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presné okolnosti, ako k tejto nehode došlo, čo bolo jej príčinou, ale aj miera zavinenia jednotlivých jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla Ivanová.