V Košiciach do ZŠ nastúpilo cez 16.300 žiakov, MŠ hlásia voľné miesta

Košice 4. septembra (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nastúpilo v pondelok 16.332 žiakov. V materských školách (MŠ) privítali 4902 detí. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



V tomto školskom roku by 34 ZŠ malo navštevovať celkovo 17.200 žiakov, čo je oproti tomu minulému zhruba polpercentný nárast. Medzi školákmi je zatiaľ 324 Ukrajincov, ktorých rodičia prišli do Košíc po ruskej vojenskej invázii.



V najbližších dňoch by mal stúpnuť aj počet škôlkarov navštevujúcich 54 mestských MŠ, čím sa mierne prevýši minuloročná úroveň. Vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková pripomenula, že viaceré MŠ, najmä na sídliskách, majú v súčasnosti voľné kapacity.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku. "Táto skutočnosť a žiaľ aj obrovský investičný dlh nás zaväzujú určiť si priority pri investíciách do školskej a športovej infraštruktúry. Do nej sme od roku 2019 investovali najviac financií v histórii nášho mesta a v týchto aktivitách chceme v rámci našich finančných možností pokračovať. Naďalej budeme intenzívne hľadať externé zdroje financovania na úrovni štátu a Európskej únie a zapájať sa do grantových výziev," povedal.



V letných mesiacoch mesto investovalo do rekonštrukcie škôl 600.000 eur, pričom práce prebiehali zhruba na každej tretej MŠ alebo ZŠ. Opravou prešli napríklad fasády, strechy, vymenili okná, vynovili triedy, sociálne zariadenia, rozvody kanalizácie či vody, alebo gastrozariadenia v kuchyniach. Obnovou prešli aj detské ihriská MŠ. Lopušniaková dodala, že dokončené boli tiež rekonštrukcie MŠ Oštepová a MŠ Palárikova, po ktorých sa ich celková kapacita zvýšila o 52 detí.