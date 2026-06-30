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V Košiciach dočasne pozastavili kosenie verejných plôch pre horúčavy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kosenie verejných plôch plánuje SMsZ obnoviť po zlepšení poveternostných podmienok.

Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach dočasne pozastavila kosenie verejných plôch. Dôvodom sú mimoriadne vysoké teploty a pretrvávajúce obdobie bez zrážok. Organizácia o tom informovala na sociálnej sieti.

V posledných týždňoch už podľa nej postupne znižovali intenzitu aj frekvenciu kosenia. Pokračovanie prác v aktuálnych podmienkach by mohlo mať na trávnaté porasty viacero negatívnych dosahov. „Porast rýchlejšie stráca zvyškovú vlhkosť, trávnik sa vysušuje a degraduje, čo podporuje šírenie nežiaducich druhov,“ uviedla SMsZ. Kosenie počas horúčav podľa nej zároveň zvyšuje prašnosť, prispieva k prehrievaniu pôdy a rýchlejšiemu vysychaniu koreňového systému.

Nižší porast môže obmedziť aj úkryt a migráciu hmyzu či drobných živočíchov. Suchá pôda zároveň horšie zadržiava zrážkovú vodu a na svahoch sa zvyšuje riziko erózie. Organizácia upozorňuje aj na vyššie riziko požiarov a na to, že poškodené trávniky si následne vyžadujú nákladnú obnovu. Kosenie verejných plôch plánuje SMsZ obnoviť po zlepšení poveternostných podmienok.
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