V Košiciach dočasne rušia zastávku Zoologická záhrada

Košice 11. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) dočasne nebude obsluhovať zastávku Zoologická záhrada. Obmedzenia by mali podľa odhadov trvať niekoľko týždňov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



"Od utorka (12. 11.) od 8.00 h sa začne druhá etapa prác na ulici Široká v mestskej časti Kavečany. Z tohto dôvodu bude linka 29 premávať len po zastávku Kavečany. Posledným spojom zo zastávky Zoologická záhrada bude spoj o 7.55 h," spresnila.



K obmedzeniu premávky na linke č. 29 v Kavečanoch ešte v rámci prvej etapy prác došlo 22. októbra. Zastávka Kavečany, Miestny úrad je odvtedy posunutá v smere jazdy približne o 30 metrov, respektíve za križovatku.



Bujňáková dodala, že o presnom termíne návratu do pôvodného režimu bude DPMK informovať.