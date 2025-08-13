Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Regióny

V Košiciach dočasne zrušili konečnú zastávku autobusovej linky č. 72

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dôvodom je rekonštrukcia chodníka.

Autor TASR
Košice 13. augusta (TASR) - Konečná zastávka Grunt autobusovej linky č. 72 je dočasne, až do odvolania, zrušená. Upozorňuje na to Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako informuje na sociálnej sieti, dôvodom je rekonštrukcia chodníka v Myslave.

„Výstup bude možný na dočasnej zastávke oproti vstupu do budovy Slovenskej pošty na ulici Pod horou. Nástupná zastávka bude Grunt - na kopci,“ uvádza.

Cestujúcej verejnosti odporúča venovať zvýšenú pozornosť zmenám a sledovať označenie dočasných zastávok.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške