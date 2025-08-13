< sekcia Regióny
V Košiciach dočasne zrušili konečnú zastávku autobusovej linky č. 72
Dôvodom je rekonštrukcia chodníka.
Autor TASR
Košice 13. augusta (TASR) - Konečná zastávka Grunt autobusovej linky č. 72 je dočasne, až do odvolania, zrušená. Upozorňuje na to Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako informuje na sociálnej sieti, dôvodom je rekonštrukcia chodníka v Myslave.
„Výstup bude možný na dočasnej zastávke oproti vstupu do budovy Slovenskej pošty na ulici Pod horou. Nástupná zastávka bude Grunt - na kopci,“ uvádza.
Cestujúcej verejnosti odporúča venovať zvýšenú pozornosť zmenám a sledovať označenie dočasných zastávok.
