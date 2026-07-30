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V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Na Sídlisku KVP vznikne osem nabíjacích bodov na uzavretej trolejovej stope určenej na statické nabíjanie vozidiel.
Autor TASR
Košice 30. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na Ulici Jána Pavla II. a v depe na Hornádskej ulici. Ako informovala samospráva, nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť ELZA.
Na Sídlisku KVP vznikne osem nabíjacích bodov na uzavretej trolejovej stope určenej na statické nabíjanie vozidiel. V depe na Hornádskej ulici bude k dispozícii 12 nabíjacích bodov a rovnaký počet samostatných trolejových stôp.
Riaditeľ košického odštepného závodu spoločnosti ELZA Martin Madura informoval, že trakčné vedenie na KVP je už dokončené. V súčasnosti sa uskutočňujú potrebné skúšky a stavba je pripravená na podanie žiadosti o kolaudáciu. Súčasťou projektu je aj nákup 11 klimatizovaných kĺbových elektrobusov v hodnote 11 miliónov eur s DPH. Osemnásťmetrové vozidlá s viacerými inteligentnými technológiami majú do konca septembra. Jazdiť by mali na linkách 19, 71 a 72.
Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka pôjde o prvé 18-metrové kĺbové elektrobusy s takýmto spôsobom nabíjania na Slovensku a v Česku. „Pokojne môžeme hovoriť o tom, že sa trolejbusy, ale moderného typu, vrátia do Košíc,“ uviedol Polaček. Mesto podľa neho do budúcnosti uvažuje aj o možnostiach nabíjania elektrobusov počas jazdy.
Poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko priblížil, že inšpiráciu našli v Prahe, kde sa na konečných zastávkach nabíjajú 12-metrové elektrobusy. Košické vozidlá však budú dlhšie a musia prejsť homologizáciou, keďže ide o prvé vozidlá svojej generácie. „Prínosom sú aj menšie projekty ako automatické počítanie cestujúcich, nové palubné počítače a čítačky, ktoré umožnia platbu kartou. Verím, že to všetko prinesie atraktivitu, komfort a viac cestujúcich v MHD,“ dodal Danko.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo na projekt Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 13,92 milióna eur.
Na Sídlisku KVP vznikne osem nabíjacích bodov na uzavretej trolejovej stope určenej na statické nabíjanie vozidiel. V depe na Hornádskej ulici bude k dispozícii 12 nabíjacích bodov a rovnaký počet samostatných trolejových stôp.
Riaditeľ košického odštepného závodu spoločnosti ELZA Martin Madura informoval, že trakčné vedenie na KVP je už dokončené. V súčasnosti sa uskutočňujú potrebné skúšky a stavba je pripravená na podanie žiadosti o kolaudáciu. Súčasťou projektu je aj nákup 11 klimatizovaných kĺbových elektrobusov v hodnote 11 miliónov eur s DPH. Osemnásťmetrové vozidlá s viacerými inteligentnými technológiami majú do konca septembra. Jazdiť by mali na linkách 19, 71 a 72.
Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka pôjde o prvé 18-metrové kĺbové elektrobusy s takýmto spôsobom nabíjania na Slovensku a v Česku. „Pokojne môžeme hovoriť o tom, že sa trolejbusy, ale moderného typu, vrátia do Košíc,“ uviedol Polaček. Mesto podľa neho do budúcnosti uvažuje aj o možnostiach nabíjania elektrobusov počas jazdy.
Poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko priblížil, že inšpiráciu našli v Prahe, kde sa na konečných zastávkach nabíjajú 12-metrové elektrobusy. Košické vozidlá však budú dlhšie a musia prejsť homologizáciou, keďže ide o prvé vozidlá svojej generácie. „Prínosom sú aj menšie projekty ako automatické počítanie cestujúcich, nové palubné počítače a čítačky, ktoré umožnia platbu kartou. Verím, že to všetko prinesie atraktivitu, komfort a viac cestujúcich v MHD,“ dodal Danko.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo na projekt Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 13,92 milióna eur.