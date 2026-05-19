V Košiciach evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v Lesoparku Furča
Takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch.
Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v Lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov.
„V poslednom období evidujeme, najmä na území Lesoparku Furča v mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, opakované neoprávnené zásahy do lesných pozemkov formou nelegálneho budovania cyklotrailov, terénnych úprav, vytvárania skokov, prekážok, odvodňovacích zásahov a odstraňovania vegetácie bez súhlasu vlastníka a odborného lesného hospodára,“ uviedli lesníci.
V tejto súvislosti upozorňujú, že akékoľvek takéto terénne úpravy na lesných pozemkoch bez súhlasu vlastníka alebo správcu lesa sú nelegálne. Dodávajú, že osoby vykonávajúce takúto činnosť nesú zodpovednosť za spôsobené škody a v závažných prípadoch môže ísť aj o podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu poškodzovania cudzej veci či neoprávneného zásahu do lesného pôdneho fondu alebo poškodzovania životného prostredia.
„Zistené prípady budú dokumentované a postúpené príslušným orgánom štátnej správy a orgánom činným v trestnom konaní. Vyzývame preto všetkých cyklistov, organizované skupiny aj jednotlivcov, aby okamžite zastavili akékoľvek nelegálne budovanie cyklotrás a terénnych prvkov v lesoch bez predchádzajúceho povolenia,“ apelujú mestské lesy.
Dodávajú, že z vlastnej iniciatívy vyznačili zhruba 150 kilometrov cyklotrás v lesnom prostredí. Lesníci zároveň spolupracovali pri legalizácii siete cyklotrailov navrhnutých občianskym združením Košické cyklotraily. „Nebudeme však tolerovať žiadne nelegálne zásahy do lesného prostredia živelnými terénnymi úpravami. Zároveň apelujeme na verejnosť, aby rešpektovala les ako spoločný prírodný priestor určený na rôzne formy rekreácie aj odborné hospodárenie,“ pripomínajú lesníci a vysvetľujú, že rozvoj cyklotrás je možný výlučne v spolupráci s vlastníkmi a správcami lesov, pri dodržaní zákona, bezpečnostných pravidiel a tolerovaní záujmov ostatných návštevníkov lesov.
