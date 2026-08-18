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V Košiciach evidujú päť podaných kandidátok, zatiaľ len na poslancov
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi.
Autor TASR
Košice 18. augusta (TASR) - Zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (MVK) Stanislavovi Takáčovi bolo pre voľby do orgánov samosprávy mesta Košice k pondelku (17. 8.) doručených dokopy päť kandidátnych listín na poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ). Kandidátky na primátorov zatiaľ neeviduje. Ako pre TASR povedal, podľa skúseností z predchádzajúcich komunálnych volieb podstatná časť uchádzačov o uvedené posty podáva kandidátky počas posledných dvoch dní pred uplynutím termínu.
„K včerajšiemu dňu boli odovzdané tri kandidátne listiny od nezávislých kandidátov na poslanca MsZ a dve od jednej politickej strany,“ spresnil. Košičania si v októbrových voľbách budú voliť dokopy 51 poslancov.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi. Minimálny počet závisí od počtu obyvateľov. Pri mestách nad 100.000 obyvateľov je to najmenej 1000 podpisov v prípade kandidatúry na poslanca MsZ či primátora. Týka sa to tak aj Košíc, ktoré ku koncu júna evidovali 226.693 obyvateľov.
Splnenie podmienok skúma MVK. „Ak sú splnené všetky podmienky, vykoná registráciu príslušných kandidátov,“ dodal Takáč. Za uplynulé štyri komunálne voľby, počas ktorých bol zapisovateľom MVK, si spomína na jeden prípad, keď nedošlo k registrácii uchádzača. „Podpisová listina nebola úplná, nespĺňala podmienku vyslovenia podpory minimálne 1000 obyvateľov mesta Košice,“ spresnil.
Kandidatúru na primátora Košíc doposiaľ pred médiami ohlásili starostka mestskej časti (MČ) Košice - Nad jazerom Lenka Kovačevičová, ktorej v utorok vyjadrili podporu Právo na pravdu, Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti, ďalej starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, súčasný primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj právnik, ekonóm a aktivista Alexander Riabov či Miroslav Sabol (obaja nezávislí).
Riabov uviedol, že v súčasnosti má 1400 podpisov a v ich zbieraní pokračuje. Sabol pre TASR potvrdil, že aktuálne má vyzbieraných približne 900 podpisov, pričom ich plánuje získať okolo 1200.
Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na predloženie kandidátnych listín. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Najneskorší termín je utorok 25. augusta. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„K včerajšiemu dňu boli odovzdané tri kandidátne listiny od nezávislých kandidátov na poslanca MsZ a dve od jednej politickej strany,“ spresnil. Košičania si v októbrových voľbách budú voliť dokopy 51 poslancov.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi. Minimálny počet závisí od počtu obyvateľov. Pri mestách nad 100.000 obyvateľov je to najmenej 1000 podpisov v prípade kandidatúry na poslanca MsZ či primátora. Týka sa to tak aj Košíc, ktoré ku koncu júna evidovali 226.693 obyvateľov.
Splnenie podmienok skúma MVK. „Ak sú splnené všetky podmienky, vykoná registráciu príslušných kandidátov,“ dodal Takáč. Za uplynulé štyri komunálne voľby, počas ktorých bol zapisovateľom MVK, si spomína na jeden prípad, keď nedošlo k registrácii uchádzača. „Podpisová listina nebola úplná, nespĺňala podmienku vyslovenia podpory minimálne 1000 obyvateľov mesta Košice,“ spresnil.
Kandidatúru na primátora Košíc doposiaľ pred médiami ohlásili starostka mestskej časti (MČ) Košice - Nad jazerom Lenka Kovačevičová, ktorej v utorok vyjadrili podporu Právo na pravdu, Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti, ďalej starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, súčasný primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj právnik, ekonóm a aktivista Alexander Riabov či Miroslav Sabol (obaja nezávislí).
Riabov uviedol, že v súčasnosti má 1400 podpisov a v ich zbieraní pokračuje. Sabol pre TASR potvrdil, že aktuálne má vyzbieraných približne 900 podpisov, pričom ich plánuje získať okolo 1200.
Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na predloženie kandidátnych listín. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Najneskorší termín je utorok 25. augusta. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.