V Košiciach evidujú premnožené potkany, realizujú mimoriadne opatrenia

Košice 31. júla (TASR) - V Košiciach evidujú premnožené potkany. V súvislosti s tým mestská časť (MČ) Staré Mesto začína v stredu s mimoriadnou deratizáciou. Problémy s premnoženými hlodavcami hlási aj MČ Nad jazerom. Informovali o tom na sociálnej sieti.



"Ideme do lokalít, kde sa výskyt potkanov vymyká bežnému štandardu a nahlásili nám ich občania," uviedol starosta Starého Mesta Igor Petrovčik s tým, že občania sú znepokojení z nezvyčajne vysokého výskytu hlodavcov pri obytných domoch.



MČ Nad jazerom považuje stav s premnoženými hlodavcami za extrémny. Tvrdí, že situáciu je nutné riešiť systémovo a nie iba čiastočne. "Preto môže riešenie trvať dlhšie, no inak by boli naše snahy zbytočné. Iba komplexný a koordinovaný prístup zahŕňajúci všetky zúčastnené subjekty a občanov môže priniesť trvalé výsledky," informovala.



Na spoločnom pracovnom stretnutí za účasti zástupcov mesta, Správy mestskej zelene, firmy Kosit, Spoločenstiev vlastníkov bytov, vodárne, deratizačnej spoločnosti a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach si podľa nej stanovili úlohy na riešenie problému.



Miestny úrad okrem iného vykonal napríklad opakovanú deratizáciu a vyčlenili financie na dodatočné práce v súvislosti s likvidáciou potkanov. "Odstraňujeme brečtan a pavinič na 67 kontajnerových stojiskách, kde sa zgrupovali hlodavce. Následne bude vykonaný postrek," dodáva.



Obyvateľov zároveň žiada, aby dbali na správne ukladanie odpadkov do určených kontajnerov a zabezpečili, aby boli nádoby vždy uzavreté. Apeluje tiež, aby nenechávali zvyšky potravín na verejných priestranstvách a neprikrmovali voľne sa pohybujúce zvieratá.