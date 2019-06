V Košiciach evidujú viac pacientov s cievnou mozgovou príhodou

V prvom polroku sa počet pacientov priblížil k údajom za celý vlaňajšok.

Košice 12. júna (TASR) – Enormný nárast ošetrení pacientov s cievnou mozgovou príhodou zaznamenala v uplynulých mesiacoch Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Ako pre TASR uviedol lekár kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Štefan Pataky, v prvom polroku sa počet pacientov priblížil k údajom za celý vlaňajšok. Za posledný mesiac odstraňovali krvnú zrazeninu mechanickou trombektómiou takmer každý deň.



„Minulý rok sme u nás ošetrili 107 až 110 pacientov s cievnou mozgovou príhodou. V tomto roku sa to číslo blíži k 90. Predpokladáme, že ten nárast bude dvojnásobný, možno aj viac,“ povedal s tým, že stúpajúca tendencia je dlhodobým javom. „Dramatický prelom sme však zaznamenali na jar tohto roku, potrebujeme na to reagovať personálne aj vybavením,“ dodal s tým, že do istej miery môže byť výrazný nárast spôsobený aj presnejšou diagnostikou.



Cievna mozgová príhoda môže byť spôsobená krvácaním alebo, naopak, nedokrvením. V tomto prípade ide väčšinou o upchatie cievy krvnou zrazeninou. Pacientovi je vtedy na základe CT vyšetrenia podané liečivo na jej rozpustenie. Ak to nestačí, je potrebné ju odstrániť mechanicky. „Táto metodika je u nás dostupná sedem až osem rokov. Ide o urgentný výkon,“ spresnil Pataky s tým, že pod UNLP v tomto prípade patrí spádová oblasť približne pre 1,5 milióna ľudí, pričom čas, kedy dôjde k ošetreniu, je kľúčový. „Nemocnice nemajú angiograf a nie sú školení ľudia, ktorí sú schopní takýto výkon urobiť. Je to vysoko špecializovaná zdravotná starostlivosť, ktorú robí len pár centier na Slovensku. Dnes na celom východe prakticky iba my,“ dodal.



Podľa prednostky Neurologickej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zuzany Gdovinovej, posledné dva mesiace ju na rádiologickom pracovisku poskytujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. „Donedávna bolo potrebné lekára privolať. Dnes je to lepšie, pretože prevažnú časť je v nemocnici. Ak by tu z nejakých príčin nebol, jeho dojazd je veľmi krátky a kým pacienta pripravíme, je k dispozícii,“ vysvetlila.



UNLP ročne ošetrí v priemere 500 pacientov s cievnou mozgovou príhodou. „Z toho okolo 85 percent pacientov trpí nedokrvením mozgu. Podľa celosvetových údajov, ale aj podľa reality na našej klinike, je približne u 25 až 30 percent z nich potrebná akútna liečba,“ dodala s tým, že ide o uvedenú látku na rozpustenie krvnej zrazeniny. „Z toho asi polovica pacientov sú takí, u ktorých hneď vidíme, že je potrebné prizvať k spolupráci rádiológov, ktorí ju vedia mechanicky odstrániť,“ spresnila Gdovinová.



Podľa jej ďalších slov sa rozvojom medicíny predĺžil interval, v ktorom sa môže zákrok vykonať. Závisí to od rozsahu poškodenia mozgového tkaniva. „Na to je potrebné perfúzne CT vyšetrenie mozgu. V blízkej budúcnosti bude nainštalovaný program na toto vyšetrenia aj na CT prístroj v UNLP, aktuálne rokujeme,“ uzavrela.