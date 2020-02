V KOŠICIACH HOREL DOM: Dieťa skončilo v nemocnici

Košice 24. februára (TASR) – Pri nedeľnom požiari rodinného domu v košickej mestskej časti Džungľa sa splodín z ohňa nadýchalo dieťa, skončilo v nemocnici. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník košického krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.



Ako povedal, na tomto rodinnom dome v Košiciach horela strecha. Požiar, ktorý zasiahol aj dve obytné miestnosti, hasičom nahlásili pred 12.00 h. "Na mieste sa nachádzalo jedno dieťa intoxikované splodinami horenia, ktoré ošetrili privolaní zdravotníci v sanitke a bolo prevezené do univerzitnej nemocnice," uviedol operačný dôstojník.



Podľa jeho ďalších slov zasahovalo na mieste požiaru, ktorého príčiny sú v štádiu vyšetrovania, 17 hasičov z hasičských staníc Požiarnická a Teplárenská so šiestimi kusmi techniky.