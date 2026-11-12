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V Košiciach hostia celoslovenský seminár dopravných psychológov
Účastníci seminára sa venujú viacerým odborným témam vrátane psychickej spôsobilosti vodičov vo vyššom veku, psychomotorických funkcií, etickej zodpovednosti psychológov či prevencie závislostí.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Približne 40 odborníkov na dopravnú psychológiu z celého Slovenska sa vo štvrtok stretáva v priestoroch Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Ten prvýkrát hostí celoslovenský odborný seminár organizovaný Sekciou dopravnej psychológie Slovenskej komory psychológov. Ako TASR informoval špecialista pre styk s verejnosťou DPMK Jozef Môcik, podujatie je zamerané na aktuálne otázky dopravnej psychológie a bezpečnosti cestnej premávky.
Účastníci seminára sa venujú viacerým odborným témam vrátane psychickej spôsobilosti vodičov vo vyššom veku, psychomotorických funkcií, etickej zodpovednosti psychológov či prevencie závislostí. Diskutovať budú aj o využívaní moderných technológií na predchádzanie jazde pod vplyvom alkoholu. „Bezpečnosť na cestách nie je len otázkou technického stavu vozidiel či dopravnej infraštruktúry, vo významnej miere je za ňu zodpovedný ľudský faktor,“ uviedla predsedníčka Sekcie dopravnej psychológie Slovenskej komory psychológov Katarína Vidová. Za dôležitú považuje pravidelnú výmenu praktických skúseností medzi odborníkmi, oboznamovanie sa s novými trendmi a hľadanie účinnejších prístupov pri posudzovaní psychickej spôsobilosti vodičov či riešení ich rizikového správania v cestnej premávke.
Súčasťou programu je aj exkurzia do zázemia košického dopravného podniku. Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s fungovaním dispečingu a technického zázemia DPMK. Pripravená je pre nich aj jazda historickou električkou ulicami Košíc. DPMK vníma podujatie ako príležitosť na prepájanie a výmenu odborných poznatkov s každodennou dopravnou praxou.
Účastníci seminára sa venujú viacerým odborným témam vrátane psychickej spôsobilosti vodičov vo vyššom veku, psychomotorických funkcií, etickej zodpovednosti psychológov či prevencie závislostí. Diskutovať budú aj o využívaní moderných technológií na predchádzanie jazde pod vplyvom alkoholu. „Bezpečnosť na cestách nie je len otázkou technického stavu vozidiel či dopravnej infraštruktúry, vo významnej miere je za ňu zodpovedný ľudský faktor,“ uviedla predsedníčka Sekcie dopravnej psychológie Slovenskej komory psychológov Katarína Vidová. Za dôležitú považuje pravidelnú výmenu praktických skúseností medzi odborníkmi, oboznamovanie sa s novými trendmi a hľadanie účinnejších prístupov pri posudzovaní psychickej spôsobilosti vodičov či riešení ich rizikového správania v cestnej premávke.
Súčasťou programu je aj exkurzia do zázemia košického dopravného podniku. Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s fungovaním dispečingu a technického zázemia DPMK. Pripravená je pre nich aj jazda historickou električkou ulicami Košíc. DPMK vníma podujatie ako príležitosť na prepájanie a výmenu odborných poznatkov s každodennou dopravnou praxou.