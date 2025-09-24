Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach je hospitalizovaných 12 pacientov so žltačkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Pacienti s vírusovou hepatitídou typu A (VHA) sú hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. Sú z Košíc a z okresu Rožňava.

Košice 24. septembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je v súčasnosti hospitalizovaných 12 pacientov so žltačkou. Počet oproti minulému týždňu klesol. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.

Pacienti s vírusovou hepatitídou typu A (VHA) sú hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. Sú z Košíc a z okresu Rožňava. „Aktuálne žiaden nemá kritický priebeh ochorenia,“ povedala.

VHA je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná lehota ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
