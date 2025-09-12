Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach je hospitalizovaných 20 pacientov so žltačkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Ide o dospelých pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA).

Autor TASR
Košice 12. septembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice stúpa počet pacientov so žltačkou, aktuálne je ich tu hospitalizovaných 20. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.

Ako spresnila, ide o dospelých pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Hospitalizovaní sú na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. „Počet hospitalizovaných s VHA kontinuálne stúpal počas uplynulých troch týždňov. Klinika má celkovú kapacitu 50 lôžok,“ povedala.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná lehota ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
