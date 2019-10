V Košiciach je počas stredy mimoriadny protidrogový vlak - Revolution

Košice 23. októbra (TASR) - Mimoriadny protidrogový vlak – Revolution train je počas stredy na železničnej stanici v Košiciach. Sú v ňom predstavené mechanizmy vzniku drogovej závislosti, ako aj jej dôsledky. Okrem žiakov košických základných škôl bude vlak od 15.30 h do 18.00 h prístupný aj verejnosti. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sú štyri kinosály a osem interaktívnych miestností popisujúcich príbeh, ako ľahké je prepadnúť drogám a aké je ťažké sa tejto závislosti zbaviť. Cieľom vlakového programu Revolution train je prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. „Práve vďaka zapojeniu návštevníkov do reálneho príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokáže program zaujať a dať priestor k premýšľaniu nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog,“ uvádza magistrát.



Program trvá 90 minút a je určený najmä pre školské skupiny detí vo veku od 12 do 17 rokov. „Vítaní sú však aj ich rodičia, lebo náznaky užívania drog sa objavujú už aj u detí vo veľmi nízkom veku a rodičia si závislosti u dieťaťa nemusia dlho všimnúť," dodáva mesto Košice.



Záujem o protidrogový projekt prejavilo okolo 400 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ich zapojenie sa do programu Revolution train 2019 je súčasťou plnenia Plánu národného programu boja proti drogám na školách mestom Košice.



Domovskou stanicou protidrogového vlaku je Praha–Dejvice, kde stojí od decembra do marca a počas letných školských prázdnin. Počas zvyšných mesiacov v roku sa vydáva na cesty do miest v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku. Doposiaľ bol vlak vo viac ako 150 mestách a navštívilo ho vyše 150.000 ľudí.