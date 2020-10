V Košiciach je v karanténe sedem tried základných škôl

Košice 5. októbra (TASR) – V súčasnosti sú v prevádzke všetky základné (ZŠ) a materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, v karanténe je päť tried na ZŠ Laca Novomeského a po jednej triede na ZŠ Gemerská a ZŠ Kežmarská 30. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková.



Nákazu novým koronavírusom potvrdili u štyroch žiakov a štyroch zamestnancov škôl. Zároveň desať zamestnancov a žiakov zostalo doma v karanténe z dôvodu pozitívneho testu ich rodinného príslušníka.



"Riaditeľ ZŠ Kežmarská 30 udelil na celý tento týždeň riaditeľské voľno pre všetkých žiakov druhého stupňa z dôvodu ochorenia učiteľov - nesúvisí to s novým koronavírusom,” dodala Lopušniaková.



Mesto Košice čaká na usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) týkajúce sa niektorých otázok vyučovacieho procesu na troch ZŠ a jednej MŠ.