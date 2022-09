V Košiciach kandiduje na primátora osem ľudí

Košice 14. septembra (TASR) – Všetkých osem kandidátov na post primátora Košíc, ktorí podali kandidačné listiny, mestská volebná komisia (MVK) zaregistrovala. Vyplýva to z prehľadu, ktorý zverejnilo mesto Košice na svojej webovej stránke.



Kandidátmi sú vynálezca Jaroslav Džunko (Strana moderného Slovenska), starosta Jozef Karabin, výkonný riaditeľ Miloslav Klíma, zamestnankyňa verejnej správy Monika Kováčová, manažér Štefan Lasky (všetci štyria nezávislí), ekonóm Milan Lesňák (Za ľudí), lekár Viliam Novotný (Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska) a primátor mesta Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO).



MVK zaregistrovala aj 274 kandidátov na mestských poslancov, z toho je 63 žien. Obyvatelia Košíc si v jesenných voľbách budú voliť 41 mestských poslancov v 14 volebných obvodoch.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.