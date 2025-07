V Košiciach kontrolovali cyklistov. Chcú tak zvýšiť úbezpečnosť

Košice 16. júla (TASR) - Zvýšiť bezpečnosť v pešej zóne v centre Košíc by mali aj kontroly zamerané na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti cyklistov a kolobežkárov. Vyplýva to z vyjadrení mesta Košice a polície, ktorí v utorok (15. 7.) zrealizovali takúto akciu. V kontrolách chcú pokračovať. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Akcia trvala od 14.00 do 16.00 h. Zo 14 kontrolovaných osôb polícia pokutovala jedného kolobežkára, ktorý išiel po Hlavnej ulici rýchlosťou 29 kilometrov za hodinu. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Štefan Mulik zdôraznil, že kolízia s kolobežkárom alebo cyklistom v centre mesta môže mať tragické následky. Pripomenul, že v roku 2015 došlo k zrážke cyklistu so ženou, ktorá vychádzala z Dómu sv. Alžbety, pričom utrpela zranenia s viac ako 42-dňovou dobou liečenia a práceneschopnosti.



Košický primátor Jaroslav Polaček dodal, že vedenie mesta zaznamenalo viacero sťažností na prirýchlu jazdu, ale aj agresivitu cyklistov a kolobežkárov. Uviedol, že nie je v pláne obmedzovať vodičov, ale ak sa nenájde spoločenská zhoda a nedôjde k vzájomnej tolerancii, budú musieť hľadať aj iné spôsoby a riešenia. „Aj touto spoločnou akciou chceme zvýšiť informovanosť Košičanov a návštevníkov mesta a požiadať ich o dodržiavanie dopravných predpisov. Spoločne nám záleží na tom, aby v pešej zóne platili pravidlá cestnej premávky a zvýšila sa bezpečnosť jej návštevníkov. S KR PZ a našou mestskou políciou budeme pravidelne vykonávať takéto preventívne aktivity, Urobíme všetko pre to, aby tu bolo čo najmenej nehôd a kolíznych situácií,“ dodal.



Zástupca náčelníka košickej mestskej polície Juraj Komjaty zdôraznil, že jej príslušníci počas hliadkovej činnosti pravidelne upozorňujú a zastavujú cyklistov, kolobežkárov alebo občas in-line korčuliarov, ktorí už na pohľad nedodržujú povolenú rýchlosť desať kilometrov za hodinu. „Pri meraní rýchlosti máme síce zo zákona obmedzené kompetencie, no môžeme riešiť iné porušenia dopravných predpisov, ako je napríklad jazda v protismere či jednosmerke,“ spresnil s tým, že kolízne situácie často spôsobujú aj chodci, ktorí náhle vstupujú do dráhy bicyklom a kolobežkám. Aj v tejto súvislosti preto apeluje na vzájomnú ohľaduplnosť.