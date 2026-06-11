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Štvrtok 11. jún 2026
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V Košiciach - Krásnej bude na starostu kandidovať Lukáš Kunca

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Kandidát je člen predsedníctva OKS a občiansky aktivista.

Autor TASR
Košice 11. júna (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti Krásna sa bude v komunálnych voľbách uchádzať ako nominant Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Lukáš Kunca. Kandidát je člen predsedníctva OKS a občiansky aktivista. TASR o kandidatúre informoval Kunca, ktorý je aj predsedom regionálneho združenia OKS Košický kraj.

Jeho programové priority zahŕňajú dokončenie rekonštrukcie Ukrajinskej ulice, zavedenie participatívneho rozpočtu, ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, podporu športu, mládeže a komunitného života, využitie majetku mestskej časti pre moderný komunitný priestor, rozvoj rekreačných zón a prípravu lesoparku v spolupráci s mestom Košice, ako aj motivačný program pre zvýšenie daňových príjmov s prepojením na podporu podnikania v Krásnej.

OKS označila Kuncu za kandidáta, ktorý spája odborné skúsenosti s aktívnou občianskou angažovanosťou. Vyštudoval verejnú správu a manažment, pracoval v audite a v súčasnosti pôsobí v oblasti projektov financovaných z fondov Európskej únie.

Mestskú časť Krásna vedie ako starosta druhé funkčné obdobie Peter Tomko. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
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