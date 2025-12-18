< sekcia Regióny
V Košiciach kúpili tri jazdené mestské autobusy
Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) kúpil tri jazdené autobusy dokopy za 357.000 eur bez DPH. Vyplýva to z kúpnej zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. DPMK pre TASR potvrdil, že v najbližších dňoch do nich nainštalujú odbavovacie a informačné systémy. Začať jazdiť by mali v januári.
Ide o 12 metrov dlhé mestské nízkopodlažné autobusy Solaris Urbino 12 Hybrid, ktoré sú kombináciou dieselového a elektrického pohonu. Vyrobené sú v roku 2016 a najazdených majú približne 555.000, 475.000 a 512.000 kilometrov.
Dopravný podnik kúpil autobusy od spoločnosti Slovak Finance v cene 119.000 eur bez DPH za jeden kus. „Cena zahŕňa kompletné technické a servisné zázemie pri odovzdaní, prepis vozidla a všetku sprievodnú dokumentáciu (osvedčenie o evidencii, servisná história),“ uvádza sa v prílohe kúpnej zmluvy. Bezpečnostná a komfortná výbava vozidiel zahŕňa okrem iného aj plne oddelené kabínky vodiča od priestoru pre cestujúcich, plnohodnotný systém klimatizácie či zariadenie na zabezpečenie vozíka imobilného cestujúceho.
Podľa DPMK uvedené vozidlá predtým jazdili vo Varšave a sú priamou náhradou za niektoré vozidlá značky Solaris, ktoré už nie sú v prevádzkyschopnom stave. „V rámci skvalitňovania vozového parku máme pripravený nákup 11 kĺbových elektrobusov, 15 kĺbových autobusov a 15 krátkych autobusov na CNG pohon. Okrem toho zmodernizujeme deväť električiek typu KT8D5 so stredným nízkopodlažným článkom a plánujeme aj nákup desiatich nových jednosmerných nízkopodlažných električiek,“ doplnil.
