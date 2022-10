V Košiciach má vyrásť Integrované bezpečnostné centrum

Na snímke pozemok na vybudovanie Integrovaného bezpečnostného centra (IBC) na sídlisku KVP na Wuppertálskej ulici 12. októbra 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 12. októbra (TASR) - Integrované bezpečnostné centrum (IBC) a nová hasičská stanica majú vyrásť na okraji košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP pod Wuppertálskou ulicou. Cieľom je zvýšiť úroveň odolnosti a kvality služieb v tiesni pre občanov a skrátiť dojazdové časy hasičov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v stredu podpísali zástupcovia Ministerstva vnútra (MV) SR a mesta Košice.Nové IBC má prepájať všetky bezpečnostné a záchranné zložky ako štátnu i mestskú políciu, záchranárov, hasičov, operačné stredisko a civilnú ochranu. Má sa tak zefektívniť príjem oznámení o stavoch tiesne či mimoriadnych udalostiach a tiež zlepšiť akcieschopnosť.uviedol rezort.Ako na tlačovom brífingu spresnil štátny tajomník MV Vendelín Leitner, súčasné IBC, respektíve operačné strediská, sú staromódne a nespĺňajú aktuálne požiadavky a potreby.povedal.Vznikom novej hasičskej stanice sa má docieliť dojazd hasičov na miesto zásahu do desiatich minút v rámci Košíc. Zlepšia sa im tiež pracovné podmienky.povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Fedorčák. Hasičská stanica na Požiarnickej podľa jeho slov zostane zachovaná.Mesto Košice pripomenulo, že projekt vznikol ešte pred rokom 2010.dodal primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého by malo ísť o plochu 10.000 metrov štvorcových.Finančné prostriedky na výstavbu IBC a novej hasičskej stanice plánuje rezort získať z Plánu obnovy a odolnosti. Európska únia naň Slovensku prispeje z programu Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc. O akú výšku investície by malo ísť, MV SR nespresnilo. Podľa Leitnera sa to bude odvíjať aj od štúdie, ktorá by v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach mala byť hotová tento mesiac.