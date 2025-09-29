< sekcia Regióny
V Košiciach má vzniknúť domov na polceste aj potravinová banka
Po rekonštrukcii by v uvedených priestoroch mali vzniknúť tri dvojizbové byty s celkovou kapacitou 12 ľudí.
Autor TASR
Košice 29. septembra (TASR) - Zariadenie sociálnej služby domov na polceste aj denná potravinová banka majú vzniknúť v nevyužívaných priestoroch časti obchodného centra (OC) Branisko v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Do prevádzky by ich chceli uviesť zhruba o rok. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ neziskovej organizácie Sociálne bývanie Radoslav Dráb.
Pripomenul, že v Košickom kraji v súčasnosti nie je žiadny domov na polceste, pričom je v tomto regióne najviac detí žijúcich mimo vlastnej rodiny. Len v Košiciach je päť centier pre deti a rodiny, predtým známych ako detské domovy, ktoré ročne opúšťa 70 mladých ľudí.
Po rekonštrukcii by v uvedených priestoroch mali vzniknúť tri dvojizbové byty s celkovou kapacitou 12 ľudí. „Uprednostníme tých, ktorí budú chcieť dozrieť, doštudovať, skutočne na sebe pracovať, nájsť svoju správnu životnú cestu a budú potrebovať oporu,” povedal Dráb s tým, že k dispozícii im bude aj multidisciplinárny tím vrátane sociálneho pracovníka a zriadiť chcú tiež terapeutickú pracovňu psychológa.
Potravinová banka zas bude slúžiť rôznym cieľovým skupinám z Košíc a okolia na zmiernenie chudoby. „Rokujeme so všetkými veľkými predajcami potravín a už aj s mnohými výrobcami. Často nás aj teraz oslovujú s prebytkami potravín,“ dodal Dráb.
Vstup do potravinovej banky by mal fungovať na základe vstupnej karty, ktorú budú môcť aktivovať sociálni pracovníci. „To znamená, že žiaden klient potravinovej banky nebude stigmatizovaný už tým, že vchádza do nejakej sociálnej ustanovizne,” vysvetlil.
Odhadované náklady na rekonštrukciu priestorov sú vo výške okolo 200.000 eur, pričom majú aktuálne zabezpečenú približne polovicu prostriedkov. Ide o dary právnických osôb a spoločností.
Priestory vlastní MČ, ktorá ich prenajala na uvedený účel. Podľa jej starostky Lenky Kovačevičovej boli v uplynulých rokoch nevyužívané a zo strany podnikateľov o ne nebol záujem aj vzhľadom na ich veľkosť a okolitú infraštruktúru. „Asi to čakalo práve na takýto zámer. Zapadá to do nášho konceptu,“ povedala pre TASR. Pripomenula, že v danom trakte OC je aj Kultúrne stredisko Jazero, kde funguje Denné centrum seniorov. V nasledujúcich rokoch plánujú kompletnú rekonštrukciu dotknutej časti budovy.
Pripomenul, že v Košickom kraji v súčasnosti nie je žiadny domov na polceste, pričom je v tomto regióne najviac detí žijúcich mimo vlastnej rodiny. Len v Košiciach je päť centier pre deti a rodiny, predtým známych ako detské domovy, ktoré ročne opúšťa 70 mladých ľudí.
Po rekonštrukcii by v uvedených priestoroch mali vzniknúť tri dvojizbové byty s celkovou kapacitou 12 ľudí. „Uprednostníme tých, ktorí budú chcieť dozrieť, doštudovať, skutočne na sebe pracovať, nájsť svoju správnu životnú cestu a budú potrebovať oporu,” povedal Dráb s tým, že k dispozícii im bude aj multidisciplinárny tím vrátane sociálneho pracovníka a zriadiť chcú tiež terapeutickú pracovňu psychológa.
Potravinová banka zas bude slúžiť rôznym cieľovým skupinám z Košíc a okolia na zmiernenie chudoby. „Rokujeme so všetkými veľkými predajcami potravín a už aj s mnohými výrobcami. Často nás aj teraz oslovujú s prebytkami potravín,“ dodal Dráb.
Vstup do potravinovej banky by mal fungovať na základe vstupnej karty, ktorú budú môcť aktivovať sociálni pracovníci. „To znamená, že žiaden klient potravinovej banky nebude stigmatizovaný už tým, že vchádza do nejakej sociálnej ustanovizne,” vysvetlil.
Odhadované náklady na rekonštrukciu priestorov sú vo výške okolo 200.000 eur, pričom majú aktuálne zabezpečenú približne polovicu prostriedkov. Ide o dary právnických osôb a spoločností.
Priestory vlastní MČ, ktorá ich prenajala na uvedený účel. Podľa jej starostky Lenky Kovačevičovej boli v uplynulých rokoch nevyužívané a zo strany podnikateľov o ne nebol záujem aj vzhľadom na ich veľkosť a okolitú infraštruktúru. „Asi to čakalo práve na takýto zámer. Zapadá to do nášho konceptu,“ povedala pre TASR. Pripomenula, že v danom trakte OC je aj Kultúrne stredisko Jazero, kde funguje Denné centrum seniorov. V nasledujúcich rokoch plánujú kompletnú rekonštrukciu dotknutej časti budovy.