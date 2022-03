V Košiciach majú dostatočnú kapacitu aj na prijatie detí z Ukrajiny

Košice 29. marca (TASR) – Košické materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) majú dostatočnú kapacitu, a to aj pre deti utečencov z Ukrajiny. Doposiaľ ich prijali viac ako 270. Pre TASR to povedala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.



„Na rozdiel od iných samospráv na našich ZŠ alebo MŠ zatiaľ neevidujeme problémy s nedostatočnou kapacitou na umiestnenie akýchkoľvek detí do našich škôl alebo školských zariadení,“ povedala s tým, že v uplynulých rokoch rozširovali kapacity na viacerých košických MŠ a ZŠ, vďaka čomu vedia zabezpečiť dostatok voľných miest pre všetkých záujemcov.



Podľa nej sa môže stať, že konkrétna škola je na hranici svojej kapacity, no ukrajinským deťom vedia ponúknuť inú školu v jej blízkosti. V súčasnosti evidujú 27 voľných tried na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo predstavuje zhruba 600 miest, a šesť tried v MŠ, čo je približne 130 miest. „Ide o úplne voľné triedy, v ktorých by sme v prípade potreby vedeli vytvoriť nové triedy výlučne pre ukrajinské deti,“ dodala Lopušniaková.



Do utorka prijali do 24 košických MŠ celkovo 41 detí a do 27 ZŠ dokopy 230 detí z Ukrajiny, pričom ich počet denne narastá. V porovnaní s uplynulým týždňom evidujú nárast zhruba o štvrtinu. Zároveň evidujú aj záujemcov o prácu v košických školách, uchádza sa o ňu päť učiteľov z Ukrajiny.



V prípade potreby rozšírenia kapacít má mesto vytypované priestory vo viacerých MŠ napríklad v mestských častiach Dargovských hrdinov, Nad jazerom a Sídlisku KVP a Sídlisku Ťahanovce. „Iné priestory v súčasnosti neriešime, keďže máme dostatok vlastných kapacít a ďalšie voľné priestory, ktoré na tento účel vieme prakticky okamžite využiť,“ skonštatovala.



Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 34 ZŠ a 56 MŠ. Ďalších šesť MŠ je v pôsobnosti Starého Mesta a jedna v pôsobnosti mestskej časti Šaca. Okrem nich sú na území aj súkromné a cirkevné školy.