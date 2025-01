V Košiciach majú problémy s električkami, nahrádza ich autobusmi

Košice 29. januára (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v súčasnosti eviduje problematickú situáciu v rámci električkovej dopravy. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková. V januári došlo k výpadkom desiatok električkových, ale aj autobusových spojov z dôvodu poruchy či nedostatku prevádzkyschopných vozidiel. Vyplýva to z informácií, ktoré DPMK priebežne zverejňoval na sociálnej sieti v súvislosti s aktuálnym dianím v košickej MHD.



"Odrieknutie električkových spojov z dôvodu nedostatku personálu či prevádzkyschopných vozidiel sa snažíme minimalizovať použitím autobusových záloh, a teda nahrádzame električky autobusmi. Vzhľadom na rýchly vývoj nových technológií a 'zastaranosť' niektorých elektronických súčiastok je potrebné riešiť náhrady," uviedla s tým, že mnohé komponenty sa už nevyrábajú, čo riešia s výrobcom električiek. "Za najväčší problém súčasnosti považujeme dodacie lehoty, ktoré sú pri niektorých náhradných dieloch aj šesť mesiacov," vysvetlila Bujňáková.



Poruchovosť električiek je podľa DPMK zvýšená najmä vtedy, keď sa mení počasie v priebehu krátkej doby. Najčastejšie evidujú poruchy mechanického charakteru, ktoré sa opakujú vplyvom poveternostných zmien. "Poruchy elektronického charakteru sú zriedkavé, ale opakujúce sa vo väčšine vozidiel (väčšinou vplyvom veku a opotrebenia súčiastok). V poslednej dobe evidujeme problém s množiacimi sa dopravnými nehodami, keď aj pri menšej nehode dochádza k poškodeniu vozidla, ktoré si vyžaduje jeho odstavenie," dodala.



Pripomenula, že z dôvodu modernizácie depa je tiež sťažené vykonávanie údržby, keďže časť starších vozidiel je odstavená mimo areálu v náhradných priestoroch. Po spustení prevádzky novej haly údržby očakávajú zlepšenie situácie s počtom náhradných vozidiel.



DPMK zároveň plánuje modernizáciu deviatich električiek. Podľa Bujňákovej je už dodávateľ známy a aktuálne sa čaká na odsúhlasenie nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Výpadky spojov v košickej MHD sa týkajú aj autobusov. DPMK to zdôvodňuje starnutím vozového parku a znížením stavu, respektíve vyradením starých nespôsobilých vozidiel na prevádzku, a tým aj zníženým počtom náhradným vozidiel.



Vo vozom parku by malo pribudnúť napríklad 30 autobusov s CNG pohonom. Súťaž, ktorú DPMK vyhlásil vlani v novembri však ukončili a v týchto dňoch vyhlásili novú. Dôvodom je, že zaznamenali veľa otázok týkajúcich sa prevažne technickej špecifikácie predmetu obstarávania. "Obstarávateľ sa rozhodol pre opätovné verejné obstarávanie (VO) z uvedeného dôvodu a tiež preto, aby predišiel vzniku okolností, ktoré by výrazne predĺžili celý proces VO," doplnila Bujňáková.