V Košiciach minulotýždňová búrka poškodila 103 stromov

Košice 15. júla (TASR) - Minulotýždňová búrka poškodila v Košiciach 103 stromov. Podľa riaditeľky Správy mestskej zelene Marty Popríkovej majú k utorku za sebou väčšinu prác. Ukončiť by ich chceli najneskôr do konca týždňa. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že električková rýchlodráha do oceliarní je po víchrici naďalej mimo prevádzky.



Najviac poškodených stromov, a to 34, bolo v mestskej časti Západ. Nasledujú Staré Mesto a Sever, kde ich zaevidovali po 26 a na Juhu 15.



„Z nášho pohľadu je najpodstatnejšie, že počas búrky nedošlo k žiadnym zraneniam ani stratám na životoch. Ja som si hneď na druhý deň po nej prešiel mesto. Skontroloval som aj Pamätník Medzinárodného maratónu mieru alebo Spievajúcu fontánu, ktoré aj napriek tomu, že na nich spadli stromy, neutrpeli výraznejšie poškodenie. V poriadku je už aj zoo a verím, že už onedlho budeme môcť spustiť aj rýchlodráhu do U. S. Steelu,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Magistrát pripomína, že Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) z dôvodu bezpečnosti obnovuje výložníky trakčných stĺpov na rýchlodráhe. „Električková rýchlodráha je pre poškodenie trakčného vedenia v úseku kruhový objazd Moldavská - Vstupný areál U. S. Steel od uplynulého pondelka 7. júla mimo prevádzky. Zamestnanci DPMK aj dnes pokračovali v prácach na obnove poškodených výložníkov jednotlivých trakčných stĺpov,“ vysvetlilo mesto s tým, že tie sa používajú na stabilizáciu a podporu, keď je potrebné zabezpečiť ich pevnosť a bezpečnosť.



O tom, kedy sa električky na rýchlodráhe vrátia na svoje pôvodné trasy, sa má rozhodnúť po stredajšej (16. 7.) skúšobnej jazde.