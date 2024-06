V Košiciach môže verejnosť pripomienkovať návrh územného plánu

Košice 1. júna (TASR) - Návrh nového územného plánu mesta Košice môže verejnosť pripomienkovať do konca septembra. Dovtedy ho budú verejnosti približovať aj dve výstavy. Pripravené sú tiež sprievodné podujatia. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Návrh zobrazuje želaný stav pre mesto na najbližšie desaťročia pre 300.000 obyvateľov. "Plánujeme premeniť 356 hektárov nevyužitých plôch, čo je asi ako 500 futbalových ihrísk, na udržateľný rozvoj. Navyše, nový územný plán prináša o 55 percent viac zelene oproti súčasnému územnému plánu - teda viac parkov, kde sa môžeme schladiť, relaxovať, prechádzať sa a športovať, tráviť čas s blízkymi či vytvoriť priestor pre deti," priblížil primátor Jaroslav Polaček.



"Do nového územného plánu máme ambíciu zakomponovať najmä kľúčové princípy, ktoré sú štandardom aj v zahraničí - hlavne udržateľnosť. Udržateľná prevádzka mesta znamená doplnenie organizmu mesta v záujme celistvosti, kvalitné verejné priestory, dobrú dopravnú dostupnosť, hlavne pešo či verejnou dopravou," dodal hlavný architekt mesta Petr Kropp.



Výstavy záujemcom sprostredkúvajú proces prípravy územného plánu a oboznamujú ich s jeho kľúčovými témami - podporou celistvosti mesta, ochranou klímy a verejného priestoru, podporou udržateľnej mobility a zaistením stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu.



V priestoroch magistrátu je vystavený návrh v originálnej mierke 1 : 10.000. Ide o podrobné trojmetrové výkresy. Na Hlavnej ulici v Košiciach pri soche Immaculaty je zas inštalovaná vzdelávacia a popularizačná výstava, ktorá približuje proces prípravy územného plánu a hlavné témy, ktoré sú nosné pre budúcnosť mesta.



Útvar hlavného architekta od júna do septembra pripravuje aj viaceré sprievodné podujatia. Ide napríklad o diskusie s riešiteľským kolektívom, komentovanú prechádzku s hlavným architektom mesta či verejné pripomienkovanie.



Pripomienky k návrhu územného plánu možno magistrátu doručiť poštou, osobne v podateľni, elektronicky alebo prostredníctvom formulára. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.