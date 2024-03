V Košiciach možno využiť bezplatnú analýzu vody

Košice 22. marca (TASR) - Využiť možnosť bezplatnej analýzy pitnej vody pri príležitosti Svetového dňa vody možno v piatok dopoludnia v skúšobnom laboratóriu na Teplárenskej ulici 3 v Košiciach. Vzorky z vlastných zdrojov, respektíve studní, môže verejnosť priniesť v čase od 8.00 do 12.00 h. TASR o tom zo spoločnosti MH Teplárenský holding informovala Andrea Devánová.



"Stačí priniesť približne 0,5 litra vody v sklenenej alebo PET fľaši, ktorá bola odobratá v ten istý deň. Každý záujemca o analýzu dostane poradové číslo, na základe ktorého si bude môcť skontrolovať výsledok. Ten zverejníme najneskôr do stredy (27. 3.), a to na internetovej stránke www.mhth.sk v časti Naše teplárne/Košice," spresnila manažérka laboratória Aneta Čapová.



Analýza je zameraná na obsah dusičnanov. Vykonávaná bude orientačným stanovením hodnôt, a to či vyhovuje alebo nevyhovuje zákonnému limitu pre pitnú vodu. Zmysel má najmä pre majiteľov studní, ktorí si chcú overiť, či ich zdroj vody spĺňa zákonné limity pre pitnú vody a či nie sú podzemné vody kontaminované, napríklad priesakmi po záplavách.



"Bezplatnú orientačnú analýzu vody si dá každoročne urobiť približne 300 - 400 záujemcov. Od roku 2009 túto službu využilo spolu viac než 3500 záujemcov," dodala Devánová. Vlani nebol z celkového počtu analyzovaných vzoriek dodržaný limit do 50 mg/l pri 30 percentách vzoriek. Najvyššia nameraná hodnota koncentrácie dusičnanov, a to 233 mg/l, bola z obce Čaňa.