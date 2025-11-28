< sekcia Regióny
V Košiciach na Festivale divadiel sa predstaví desať súborov
Hodnotiť výkony hercov budú v piatok a sobotu (29. 11.) umelecký šéf a herec Boris Srnik a herečka Stanislava Kašperová z Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Autor TASR
Košice 28. novembra (TASR) - Desať predstavení ponúkne počas troch dní Festival amatérskych divadiel, ktorý sa v piatok začína v Košiciach. Na šiestom ročníku podujatia v Kasárňach/Kulturparku sa predstavia neprofesionálne divadelné súbory, pričom po každom vystúpení budú nasledovať otvorené diskusie a hodnotenia s odbornými hodnotiteľmi. Informovala o tom organizácia K13 - Košické kultúrne centrá.
„Na tohtoročnom festivale sa predstavia aj úplne nové divadlá z rôznych kútov Slovenska, nielen z Košíc, čím sa obohatí programová ponuka a umelecká rozmanitosť podujatia,“ uviedli organizátori.
Na pódium sa postavia divadlá a súbory f*ACTOR z Liptovského Mikuláša, Konzervatórium Jozefa Adamoviča KONJA Košice, Naše divadlo z Výmenníka Brigádnická, Per Absurdus z Košíc, Mestské divadlo mladých Levice, Divadlo dNO z Námestova, košické Sociálne divadlo Hopi hope, Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno, Biele divadlo Bratislava a domáce Divadlo nad vecou. Program predstavení začne v piatok o 18.00 h Divadlo f*ACTOR drámou Mlyn.
Hodnotiť výkony hercov budú v piatok a sobotu (29. 11.) umelecký šéf a herec Boris Srnik a herečka Stanislava Kašperová z Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V nedeľu (30. 11.) budú divadelníci diskutovať s divadelnou a televíznou režisérkou a hereckou koučkou Adrianou Totíkovou a javiskový pohyb zhodnotí Elena Spaskov z Katedry herectva Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pripravený je aj workshop „Bytie“ na javisku.
„Na tohtoročnom festivale sa predstavia aj úplne nové divadlá z rôznych kútov Slovenska, nielen z Košíc, čím sa obohatí programová ponuka a umelecká rozmanitosť podujatia,“ uviedli organizátori.
Na pódium sa postavia divadlá a súbory f*ACTOR z Liptovského Mikuláša, Konzervatórium Jozefa Adamoviča KONJA Košice, Naše divadlo z Výmenníka Brigádnická, Per Absurdus z Košíc, Mestské divadlo mladých Levice, Divadlo dNO z Námestova, košické Sociálne divadlo Hopi hope, Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno, Biele divadlo Bratislava a domáce Divadlo nad vecou. Program predstavení začne v piatok o 18.00 h Divadlo f*ACTOR drámou Mlyn.
Hodnotiť výkony hercov budú v piatok a sobotu (29. 11.) umelecký šéf a herec Boris Srnik a herečka Stanislava Kašperová z Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V nedeľu (30. 11.) budú divadelníci diskutovať s divadelnou a televíznou režisérkou a hereckou koučkou Adrianou Totíkovou a javiskový pohyb zhodnotí Elena Spaskov z Katedry herectva Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pripravený je aj workshop „Bytie“ na javisku.