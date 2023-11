V Košiciach na Slaneckej ceste dočasne presmerujú dopravu

Košice 4. novembra (TASR) - Na Slaneckej ceste v Košiciach počas víkendu (4. - 5. 11.) dočasne presmerujú dopravu. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že presmerovanie potrvá niekoľko dní v úseku od križovatky s Ladožskou po križovatku s Galaktickou ulicou na ľavú stranu cesty, konkrétne v smere do Krásnej, bližšie k električkovej trati.



"Stane sa tak po kladení obrusnej vrstvy asfaltu na tomto zhruba kilometrovom úseku. Po presmerovaní dopravy na ľavú stranu sa bude realizovať kladenie obrusnej vrstvy asfaltu v rovnakom úseku na pravej strane cesty, v smere do Krásnej," dodáva mesto. Následne sa v priebehu budúceho týždňa organizácia dopravy vráti do pôvodného stavu a vodiči budú v tomto úseku opäť jazdiť po pravej strane cesty.



Na zmeny v doprave upozorní vodičov dočasné dopravné značenie. Samospráva žiada vodičov o sledovanie a rešpektovanie zmien a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30 kilometrov na celom úseku Slaneckej cesty.