V Košiciach Nad jazerom sa začne s náhradnou výsadbou stromov

Košice 8. marca (TASR) - V košickej mestskej časti Nad jazerom začnú v najbližších dňoch s prácami súvisiacimi s náhradnou výsadbou stromov za 361 topoľov, ktoré rástli popri Slaneckej ceste. Vyrúbali ich z dôvodu rozšírenia tejto komunikácie. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že za vyrúbané stromy vysadia dvojnásobok.



"Nové dreviny pribudnú medzi materskou školou (MŠ) Dneperská a Uralskou ulicou, kde nájde miesto 13 stromov, a tiež v okolí mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká cesta, kde pribudne 106 stromov," uvádza s tým, že výsadba má byť ukončená do konca tohto mesiaca.



Do konca marca pribudnú nové dreviny aj v Krásnej v areáli MŠ Sv. Marka Križina, v mestskej časti Západ v parku za Sladovňou a tiež v priestore za multihalou v okolí navrhovanej prepojovacej komunikácie Popradská – Alejová – Gemerská.



Mesto pripomína, že za vyrúbané stromy na Slaneckej ceste vysadia na území Košíc spolu 774 kusov rôznych druhov drevín, a to v ôsmich lokalitách na pozemkoch mesta. Vlani v rámci náhradnej výsadby vysadili 468 stromov v troch lokalitách na Sídlisku KVP. Celková cena za vysadenie všetkým stromov predstavuje sumu necelých 461.000 eur.