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V Košiciach Nad jazerom začína výstavba chodníka,otvorili aj pumptrack
Starostka spoločne s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a Migaľom otvorili aj pumptrackovú dráhu.
Autor TASR
Košice 5. augusta (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pumptrackovú dráhu. Informovalo o tom vedenie MČ a mesta za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý).
Do rekreačnej lokality pribudne bezbariérový promenádny chodník za 700.000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer jedného kilometra a šírkou 2,5 metra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery MČ. „Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník z mlátu na rôzne ďalšie športové aktivity v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra,“ uviedla starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Čiastka z eurofondov tvorí 644.000 eur a zvyšok má financovať MČ. Investíciu ocenil i Migaľ.
Starostka spoločne s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a Migaľom otvorili aj pumptrackovú dráhu. Podľa starostky má slúžiť pre športovcov na kolobežkách či inline korčuliach a ide o prvé pumptrackové ihrisko v MČ. Projekt minister označil ako výsledok konkrétneho využitia eurofondov. Výstavba bola financovaná z Programu Slovensko a celková hodnota investície je 321.000 eur, z toho hodnota pumptrackovej dráhy je 79.000 eur. Zvyšnú časť peňazí má MČ využiť na výstavbu inkluzívneho ihriska pre rodiny s deťmi.
Investíciu vo výške viac ako 321.000 eur schválila ešte vlani Kooperačná rada Územia mestského rozvoja (ÚMR) Košice. Projekt bol hradený z eurofondov vo výške približne 273.000 eur. Zvyšok bude tvoriť spolufinancovanie zo strany štátu a MČ.
Do rekreačnej lokality pribudne bezbariérový promenádny chodník za 700.000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer jedného kilometra a šírkou 2,5 metra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery MČ. „Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník z mlátu na rôzne ďalšie športové aktivity v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra,“ uviedla starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Čiastka z eurofondov tvorí 644.000 eur a zvyšok má financovať MČ. Investíciu ocenil i Migaľ.
Starostka spoločne s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a Migaľom otvorili aj pumptrackovú dráhu. Podľa starostky má slúžiť pre športovcov na kolobežkách či inline korčuliach a ide o prvé pumptrackové ihrisko v MČ. Projekt minister označil ako výsledok konkrétneho využitia eurofondov. Výstavba bola financovaná z Programu Slovensko a celková hodnota investície je 321.000 eur, z toho hodnota pumptrackovej dráhy je 79.000 eur. Zvyšnú časť peňazí má MČ využiť na výstavbu inkluzívneho ihriska pre rodiny s deťmi.
Investíciu vo výške viac ako 321.000 eur schválila ešte vlani Kooperačná rada Územia mestského rozvoja (ÚMR) Košice. Projekt bol hradený z eurofondov vo výške približne 273.000 eur. Zvyšok bude tvoriť spolufinancovanie zo strany štátu a MČ.