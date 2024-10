V Košiciach nahradia niektoré električkové spoje autobusmi

Košice 25. októbra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v uplynulom období odriekal niektoré električkové spoje z dôvodu nedostatku personálu. Ako pre TASR uviedla jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková, snažia sa to riešiť nahrádzaním električiek autobusmi. Očakáva, že situácia by sa mohla zlepšiť na budúci týždeň.



"V tomto týždni sme vykonávali pravidelné školenia vodičov električiek, k tomu máme zvýšenú dočasnú práceneschopnosť (PN) - jesenné obdobie spojené so zvýšenou chorobnosťou, ale aj trvajúce dlhodobé PN, a taktiež vodiči čerpajú plánované dovolenky," spresnila.



Aktuálny podstav u vodičov električiek v DPMK je na úrovni okolo 12 percent. Čo sa týka vodičov autobusov, ide zhruba o tri percentá. "Dôvodom je okrem PN vodičov zo zdravotných dôvodov aj to, že kurzy na autobus otvárame častejšie, nakoľko je to technicky jednoduchšie, a taktiež trvajú kratšie obdobie ako kurz na električku," vysvetlila s tým, že momentálne čakajú na vykonanie skúšok u takzvaných frekventantov. Ide o budúcich vodičov, ktorí absolvovali najnovší kurz.



DPMK deklaruje, že aj napriek nízkemu stavu vodičov električiek poskytuje maximálny možný počet služieb. Je však pravdepodobné, že kombinácia PN, čerpania dovoleniek a školení opäť spôsobí nevypravenie spojov a ich nahradenie autobusovou dopravou.



Bujňáková pripomenula, že DPMK všetky nevypravené spoje vopred avizuje na svojich komunikačných kanáloch.